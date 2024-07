Uno spaventoso incendio è divampato nella tarda mattinata presso lo stabilimento Idav-D’Ambrosio, noto per la lavorazione di dolciumi con sede a Striano, in provincia di Napoli. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’azienda, coprendo la città e creando una nube tossica visibile anche da lontano.

Striano, maxi incendio allo stabilimento Ambrosio: nube nera invade il cielo

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per condurre le verifiche del caso. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire, pare che le fiamme siano partire dal settore confetti dell’azienda.

Per fortuna non si registrano dipendenti feriti, solo tanto spavento e fuggi fuggi generale. L’incendio, che potrebbe essere stato innescato da un’esplosione, ha fatto scattare l’allerta anche per le abitazioni e gli stabilimenti vicini, con le autorità che stanno valutando la possibilità di ulteriori evacuazioni per garantire la sicurezza della popolazione.