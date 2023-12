Tornano le stelle di Natale dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e melanomi. È possibile acquistare le piantine, al prezzo di 13 euro, presso la pizzeria “La vecchia Napoli”, in via Aldo Moro 6, a Calvizzano. Un secondo punto verrà inaugurato anche a Villaricca, ma luogo e data non sono ancora stati definiti.

Il ricavato per l’assistenza ai pazienti ematologici

Il ricavato servirà per finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici in tutto il Paese. Dopo il successo dei giorni scorsi, in cui centinaia di stelle di Natale sono state acquistate presso la villa comunale e la parrocchia di San Francesco a Villaricca e in altri due punti presenti a Giugliano e a Calvizzano, si rinnova l’appuntamento per un Natale solidale.