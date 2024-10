“Stellantis ha annunciato per novembre altri nove giorni di stop alla produzione negli stabilimenti di Pomigliano d’Arco, Pratola Serra e Termoli. Una decisione scellerata e incomprensibile che ricade interamente sulle tasche di migliaia di lavoratrici e lavoratori della multinazionale”. A dichiararlo è Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto.

Stellantis, Ciarambino: altri 9 giorni di chiusura, un affronto a tutti i lavoratori

“Una scelta che rimarca l’ennesima mancanza di rispetto verso chi negli anni col proprio sudore e le proprie competenze ha fatto grande il marchio automobilistico”, ha aggiunto la Vicepresidente.

“Il Gruppo industriale parla di decisione inevitabile ma le maestranze, i sindacati e la politica sanno bene che così non è. Si continua a speculare sul presunto anello debole della filiera industriale e questo è inaccettabile. Venerdì sarò convintamente partecipe al presidio promosso in piazza Carità a Napoli – conclude Ciarambino – al fianco delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori che a questo punto iniziano a temere seriamente per il proprio posto di lavoro”.