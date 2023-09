Dopo la rottura con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato paparazzato in compagnia di una ragazza. Lo showman napoletano è stato beccato – come mostrano alcune foto di Chi – a Milano con una ragazza.

Stefano De Martino in compagnia della presunta fidanzata

Stefano ha deciso di regalare a Martina – questo il nome della nuova presunta fiamma – una serata romantica in un locale noto in città: sono arrivati insieme in auto al ristorante, hanno cenato da soli e poi sono andati a casa di lui, dove hanno trascorso la notte insieme.

Vista la nuova relazione di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni, documentata con foto su Instagram, anche Stefano De Martino potrebbe aver deciso di non nascondere più la sua vita privata.

Chi è Martina Trivelli

Si chiama Martina Trivelli la presunta fidanzata di Stefano De Martino. Estranea al mondo dello spettacolo, ha 26 anni ed è di Pescara, ma vive a Milano da diverso tempo. Lavora nel reparto commerciale dell’azienda di cosmetici Filorga ed è abbastanza seguita sui social.