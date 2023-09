Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez sono ufficialmente usciti fuori allo scoperto. I due, infatti, si sono concessi un weekend romantico in montagna, sulle Dolomiti. A immortalarli insieme il settimanale Chi.

Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez sulle Dolomiti

Come mostra il settimanale di Alfonso Signorini, che per primo a luglio aveva parlato della loro frequentazione, Elio e Belen si divertono ad alta quota.

I due hanno deciso di godersi un fine settimana a Pinzolo, dove l’amore che li lega ha preso il volo. Letteralmente. La showgirl e il nuovo compagno si sono infatti lanciati con il parapendio e hanno vissuto un’esperienza decisamente adrenalinica.

Arrivati in Trentino Alto Adige venerdì sera, il giorno successivo si sono concessi un pò di relax in una suite con piscina, per poi prepararsi al panorama delle Dolomiti nella giornata di domenica. Una jeep li ha accompagnati al punto di decollo e, guidati dagli istruttori, si sono lanciati.

Della loro frequentazione si vociferava a inizio estate, quando ormai da tempo sembrava che la relazione tra lei e De Martino fosse al capolinea. La show girl argentina ed Elio si sono presentati insieme alla festa di compleanno di Ignazio Moser, futuro cognato di Belen, apparendo piuttosto in sintonia. Non è passato poi molto tempo prima che i due uscissero allo scoperto.

Chi è la nuova fiamma della showgirl argentina

L’imprenditore e la showgirl in realtà si conoscono da anni, come mostra uno scatto Belen Rodriguez che di recente ha pubblicato sul suo profilo social e che risale a dieci anni fa. Lorenzoni è un imprenditore di Bergamo, proveniente da un paesino in provincia di Brescia. Lorenzoni ha completato la sua formazione in Economia e amministrazione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e avrebbe una passione per il golf e le E-bike e altri mezzi. Anche grazie alle sue passioni, oggi avrebbe una partecipazione nella Lorenzmotors e sarebbe gestore di Lorenzoni Srl, aziende che si concentrano su motori, accessori e componenti a livello globale.