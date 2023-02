Potrebbe essere la svolta sulla questione statua Diego Armando Maradona. La scultura realizzata dall’artista afragole, Domenico Sepe, potrebbe giungere in Sud America ed essere collocata alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires, il tempio del Boca Juniors, una delle squadre del campione argentino.

Statua Maradona, parla l’artista: “In trattativa per darla al Boca”

Ad annunciarlo è stato lo stesso artista nel corso di una conferenza stampa convocata oggi dopo che nei giorni scorsi il Comune di Napoli ha reso noto di non poter accettare quel dono dal valore troppo oneroso per essere acquisito senza passare per una gara, come ipotizza anche una inchiesta aperta dalla procura. “La statua – ha detto oggi Sepe – se non resterà in un luogo iconico di Napoli, come mio desiderio, probabilmente potrebbe andare alla Bombonera: sono in trattativa con il Boca Juniors”. Precisando che “qualunque ricavato possa trarre da questa vicenda andrà in beneficenza, preferibilmente a un ospedale pediatrico”.

Sepe ha incontrato i giornalisti a seguito della decisione del Comune di Napoli di restituire la scultura donata dall’artista in occasione del primo anniversario della scomparsa del Pibe de Oro. Ad essere interessato alla scultura – a quanto riferito da Sepe – non è solo il Boca ma anche alcune amministrazioni locali della provincia di Napoli tra cui il Comune di Casalnuovo ”che vorrebbe acquistarla”, e quelli di Portici, Gragnano e Afragola.