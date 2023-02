L’infinita telenovela della statua di Maradona conosce un nuovo capitolo. Questa volta – come spiegato a Teleclubitalia – il manufatto potrebbe fare virtualmente il giro del mondo per tornare di nuovo all’ombra del Vesuvio, laddove doveva essere installato sin dal primo momento. A spiegarlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Napoli, la statua di Maradona può tornare a Napoli quando sarà tutto chiarito

“E’ un tema delicato – ha dichiarato il primo cittadino a Teleclubitalia -. Indipendentemente dalle posizioni dell’artista, c’è un’inchiesta della magistratura e delle richieste di rinvio a giudizio, c’è una situazione complessa su come questa statua sia stata ordinata e chi l’abbia pagata. Dobbiamo separare il rispetto per la memoria di Maradona con quelle che possono essere zone d’ombra. Il Comune prenderà la statua quando tutto sarà chiarito, la situazione oggi non è chiara”.

Manfredi ha poi spiegato: “Abbiamo avuto delle comunicazioni e del materiale dalla Procura e necessariamente dobbiamo mantenere prudenza. O questa o un’altra statua dobbiamo aspettare che la magistratura faccia il suo corso, quando tutto sarà chiaro decideremo”. Rifiutata da Palazzo San Giacomo, reclamata da alcuni comuni della provincia (Casalnuovo e Afragola), dopo l’ipotesi del suo trasloco a Buenos Aires, ora la statua della discordia potrebbe fare ritorno alla sua terra natia. Procura permettendo.