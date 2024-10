La statua di Maradona in processione a Napoli. È l’iniziativa promossa da alcuni tifosi guidati da Massimo Vignati che hanno deciso di omaggiare così il compleanno dell’ex numero 10 azzurro.

Statua di Maradona in processione a Napoli nel giorno del suo compleanno: il percorso

Vignati, amico del Pibe De Oro, ha già ha allestito un museo e al centro della sala c’è la statua di Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Proprio quest’ultima verrà portata giro per la città di Napoli a bordo di un automezzo nella giornata di oggi per mostrarla ai tifosi. La “processione” è iniziata stamani, la statua è stata posta su un automezzo e adornata con fiori bianchi e azzurri. Alle ore 7.30 è partita dal Maschio Angioino così come mostrato dalla foto pubblicata da Massimo Vignati su Instagram, il clou ci sarà verso le 18 al murales ai Quartieri Spagnoli.

Il percorso e gli orari. Sono già state stabilite delle tappe della “processione” con tanto di orari ben precisi. La statua uscirà alle 7 dal Museo Maradona in vico Cariati per poi arrivare al Maschio Angioino, successivamente arriverà a Largo Sermoneta per poi giungere a Via Scipione Capece tra le 9.30 e 10.30. Alle 11 giungerà al Centro Paradiso di Soccavo. Dalle 12 alle 13 sarà poi il turno dello stadio Maradona, dove dovrebbero darsi appuntamento già molti tifosi e “maradoniani” di Napoli. Successivamente la scultura sarà trasportata a San Giovanni a Teduccio, poi a Miano tra le 15 e le 16 e giungerà al Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli alle ore 18 dove ci sarà un grande tributo in suo onore.