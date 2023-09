Marano. La ballerina Anbeta Toromani terrà presso la New Stella Nascente di Marano di Napoli, diretta da Nancy Della Corte, uno stage di danza classica. Volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione da concorrente prima e da professionista dopo, all’interno del programma “Amici di Maria De Filippi”, Anbeta ha conquistato il grande pubblico con la sua grazie ed eleganza.

Giovedì 21 settembre per le ballerine e i ballerini sarà l’occasione per perfezionare e migliorare alcuni aspetti legati alla tecnica della danza classica. Lo stage è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare anche non allievi della New Stella Nascente, fino ad esaurimento posti.

NEW STELLA NASCENTE – VIA SAN ROCCO 267, MARANO DI NAPOLI

COMUNICATO STAMPA