Stadio Maradona: via libera del Cipess a 150 milioni di fondi statali

200 milioni di euro per trasformare il Maradona e spingere Napoli verso Euro 2032. Il Cipess ha dato il via libera a 150 milioni di fondi statali, ai quali si aggiungono i 50 milioni stanziati dal Comune di Napoli. Altri tre milioni erano già stati destinati alla progettazione.

L’obiettivo è una rifunzionalizzazione profonda dell’impianto di Fuorigrotta: via la pista di atletica, spalti più vicini al campo e capienza aumentata di circa ottomila posti, fino a raggiungere quota 63mila spettatori. Il finanziamento mette così in sicurezza il dossier napoletano nella corsa per ospitare gli Europei del 2032. Ora la parola passa alla UEFA, che dovrà verificare la conformità dei progetti, prima della scelta definitiva delle cinque città italiane. Per il Governo si tratta di un investimento strategico sulla città. Napoli punta così a giocarsi fino in fondo la partita europea, con un Maradona completamente rinnovato.