Troppo presto per parlare dello stadio del Napoli ad Afragola, ma la scelta della città alle porte del capoluogo per il nuovo centro sportivo sembra essere più che concreta.

Il sindaco di Afragola conferma colloquio con De Laurentiis per la costruzione di un campo sportivo

A confermarlo il sindaco Antonio Pannone che ha parlato, in diverse interviste, di una lunga telefonata con Aurelio De Laurentiis.

Nel colloquio non si sarebbe fatto riferimento alla costruzione di un nuovo stadio (ipotesi che Pannone non disdegna), ma di una cittadella sportiva che possa accogliere tutte le squadre del Napoli, dai Giovanissimi alla prima squadra.

Tra soli diciotto mesi, infatti, la società dovrà lasciare Castel Volturno per scadenza del contratto di locazione. Tra tutte le città candidate la preferenza di De Laurentis sembra cadere su Afragola vista la presenza della stazione dei treni ad alta velocità ma anche di numerosi terreni.

Le dichiarazioni di Pannone

“Afragola – ha argomentato il sindaco Pannone – ha la dotazione infrastrutturale migliore di tutta l’area metropolitana di Napoli: c’è l’Alta Velocità, l’Asse Mediano, in un prossimo futuro anche la nuova linea della metropolitana ma bisogna fare i conti con i proprietari dei suoli in questione“.

Togliendo il campo ai facili entusiasmi, il sindaco ha confermato quindi l’inizio di un dialogo con il patron della società azzurra ma fatto chiarezza “rispetto ad un iter procedurale che, per quanto agile, fa riferimento ad una trattativa con i privati”.

Pina Castiello incontra Aurelio De Laurentiis

Ieri, ha affrontato l’argomento pubblicamente anche la vicesindaco e sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Pina Castiello. In un post sulla sua pagina fb, l’esponente del governo ha pubblicato le foto di un incontro del Club Napoli Parlamento con il De Laurentiis e scritto: “Con il patron degli azzurri mi sono intrattenuta per uno scambio di opinioni sull’ipotesi, concreta, di costruire un nuovo centro sportivo per gli allenamenti della squadra nel territorio di Afragola. A tal proposito, a stretto giro, si terrà un incontro presso il comune di Afragola”.