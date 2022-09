“Non sono pronto”. E così il giorno prima lo sposo fa saltare il matrimonio. Con queste parole sono saltate le nozze previste dopo 5 anni di fidanzamento a una coppia del perugino.

Lo sposo, lo scorso venerdì, ha fatto sapere alla sposa di non sentirsi pronto al grande passo. E così, le nozze previste per il sabato, nella zona di Assisi, sono inaspettatamente saltate.

Sposo scappa il giorno prima del matrimonio

Tutto è avvenuto nel fine settimana appena trascorso. Come riporta perugia24.net, lei 32 anni, lui di origini pugliesi, e che in passato aveva rinunciato alla tonaca del sacerdozio, non era evidentemente così convinto, tanto da averci ripensato solo il venerdì. In fretta e furia partono le telefonate per avvertire testimoni, amici, parenti, chiesa e location: il matrimonio è annullato. Le motivazioni ovviamente le conoscerà solo la coppia ma ciò che è noto è che la cerimonia prevista per sabato non si è tenuta.

Tra l’incredulità di tutti, la notizia ha immediatamente fatto il giro della città ed è finita anche sulla stampa. Non è certo la prima volta che accade che uno sposo ci ripensi a poche ore dal matrimonio. E spesso, questo tipo di episodi sono per molti lo spunto per giocare numeri al Lotto.