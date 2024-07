Napoli è a un passo da Leonardo Spinazzola. Il giocatore, dopo il mancato rinnovo con la Roma è a tutti gli effetti uno svincolato, ma salvo clamorosi colpi di scena lo resterà ancora per poco. Le parti si stanno avvicinando, con gli azzurri che offrono due anni di contratto:

Nuovo incontro per chiudere l’affare

Oggi nuovo summit tra le parti per arrivare all’intesa definitiva. Nell’ultima stagione in giallorosso 36 partite totali con una rete e quattro assist. L’ex Juventus e Atalanta tra le altre potrebbe inserirsi al meglio nello scacchiere di Conte come esterno nella linea dei quattro centrocampisti, la speranza del tifosi azzurri è quella di ritrovare la freccia che si contraddistinse 3 anni nella magnifica campagna di Euro 2021 nella quale Spinazzola divenne un’autentica spina nel fianco