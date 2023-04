Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Castellammare di Stabia. Una morte improvvisa dove nessuno riesce a dare una spiegazione come quella di Gianluca Cirillo, 51enne stabiese deceduto dopo aver spento le candeline di compleanno. ,

Castellammare in lutto. Spegne le candeline, addio a Gianluca Cirillo

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto improvvisamente poco dopo i festeggiamenti. Il suo cuore si è fermato lasciando increduli famiglia e conoscenti. Gianluca si era trasferito da qualche tempo a Bologna per motivi di lavoro ed è proprio che lì che si è spento.

“L’amore non teme distanze”, scriveva sul suo profilo Facebook prima che il suo cuore si fermasse per sempre mentre era lontano dalla sua città d’origine che ora ne piange la scomparsa. Tantissimi i post di cordoglio per lo stabiese.

“Con immensa tristezza ci uniamo a tutti coloro che hanno conosciuto e amato Gianluca Cirillo, un amico speciale che ci ha lasciato troppo presto. Gianluca era conosciuto da tutta Castellammare di Stabia e non solo, poiché con la sua personalità solare e carismatica era in grado di conquistare tutti. Insieme a 4 amici al bar ha contribuito alla realizzazione di eventi memorabili in città in penisola e in tutta la Campania”. Le parole di Christian Apadula, che lo ricorda come la “sicurezza e l’arma vincente del gruppo, confermano la sua importanza e la sua capacità di motivare e sostenere tutti coloro che lo circondavano”

“Gianluca lascia un vuoto enorme che sarà difficile colmare. Ma ciò che rimarrà per sempre sono i ricordi delle esperienze condivise e la sensazione di aver avuto la fortuna di incontrare una persona straordinaria come lui. Ti salutiamo con profonda tristezza, Gianluca, ma sappi che rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace”, scrivono alcuni utenti sui social.