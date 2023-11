Un pericolosissimo incidente si è verificato questa mattina a Mariglianella, in provincia di Napoli. Un Opel nera – che presumibilmente viaggiava a velocità sostenuta – ha impattato violentemente contro una Chevrolet Sparks bianca parcheggiata lungo via Guglielmo Marconi nei pressi del bar Genius.

L’impatto è stato tanto violento che la vettura in movimento si è ribaltata mentre quella parcheggiata si è schiantata per la forza dell’urto contro l’insegna del bar provocandone il completo scardinamento. Pezzi dell’insegna sono saltati in tutte le direzioni e, solo per una fortunata coincidenza, non sono state colpite due donne che appena uscite dal bar stavano camminando sul marciapiedi. Illeso anche il conducente dell’Opel nera.

Incidente via Marconi a Mariglianella: le immagini

Le foto delle auto distrutte così come il video delle telecamere di videsorveglianza del bar che ha ripreso l’intera scena hanno fatto il giro del web. Se da un lato c’è chi grida al miracolo, in tanti si lamentano dei mancati controlli sui limiti di velocità nel centro urbano e dell’assenza di dossi su una strada non nuova ad incidenti seppure molto frequentata anche da persone a piedi.