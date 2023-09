Momenti di paura e di preoccupazione si sono vissuti al concerto dei The Kolors. A un certo punto della performance, arriva una comunicazione: è sparito un bambino. Subito viene allertato il cantante Stash, originario di Cardito, che decide quindi di fermare tutto.

Sparisce un bimbo al concerto, Stash ferma tutto: “Sono un padre”

Il cantante quindi diffonde l’allarme: “Per me questa cosa ha la priorità”, dice. Stash diffonde le generalità del piccolo e dice come è vestito in modo da facilitare le ricerche. “Si chiama Leonardo, ha dieci anni. E’ vestito di bianco. I genitori sono vicino alla pattuglia dei carabinieri, vicino alla strada. Io purtroppo finché non risolviamo questa cosa, non ce la faccio. Sarà che sono diventato da poco papà pure io. So che per voi questo è divertimento, questa cosa ha la priorità”, spiega il cantante.

Grazie al lavoro dei Carabinieri, Leonardo viene ritrovato. La mamma corre ad abbracciare il suo bambino e i due si allontanano dalla folla. Stash riprende a cantare, ma prima ringrazia il pubblico: “Grazie per la pazienza, ragazzi. Ma ci sono cose che hanno la priorità sul nostro divertimento. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che fanno un lavoro meraviglioso. Ringraziamo i carabinieri”.