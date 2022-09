Momenti di paura si sono vissuti stanotte a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro un palazzo del complesso popolare noto come “Parco del Sole”, in via San Sossio.

Spari nella notte contro un palazzo nel Napoletano: indagini in corso

Sono sei i bossoli calibro 9×21 che i Carabinieri della locale stazione hanno recuperato dopo essere giunti sul posto. Secondo quanto ricostruito finora, la sparatoria sarebbe avvenuta poco dopo l’1 di notte.

I militari dell’Arma non escludono alcuna pista: si pensa ad una possibile “stesa” nella zona oppure ad un atto intimidatorio nei confronti di qualche residente del posto. Non risultano feriti né danni alle cose, ma solo tanta paura tra i cittadini.

“Stesa” a Napoli

L’episodio si verifica a 48 ore di distanza da un altro, avvenuto a piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli, che ha scosso profondamente la comunità partenopea. Qui diversi colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 2, all’esterno di un bar, con tutti i clienti, fra cui donne e bambini, a darsi alla fuga non appena uditi gli spari. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dei locali presenti in zona. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Pellegrini per le cure del caso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato.