La Prefettura di Napoli sta seguendo con la massima attenzione l’evolversi delle indagini avviate dalla polizia di stato a seguito della segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi nella notte tra l’11 e il 12 dicembre in Piazza Carolina, nel quartiere Chiaia.

Spari nella notte a Chiaia, Prefetto rafforza i controlli in piazza Carolina

Gli accertamenti sono attualmente in corso e si basano anche sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. A seguito dell’accaduto, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’attivazione di misure straordinarie di prevenzione e controllo del territorio.

In particolare, è stato rafforzato il presidio in piazza Carolina con passaggi più frequenti e soste prolungate delle forze dell’ordine, affiancati da un servizio di vigilanza fissa. Il dispositivo di sicurezza prevede un’azione coordinata tra Polizia di Stato, Carabinieri e una pattuglia dell’Esercito Italiano, impegnata nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, già attiva 24 ore su 24 nella vicina piazza Trieste e Trento.

L’episodio ha destato forte preoccupazione, anche alla luce dell’imminente periodo natalizio, che comporta una maggiore affluenza di cittadini e turisti nelle aree centrali della città. Proprio per questo motivo, il prefetto ha annunciato un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza. “Sono certo che le indagini in corso consentiranno di individuare rapidamente, come spesso accade, i responsabili di questo grave episodio”, ha dichiarato Michele di Bari, ribadendo la massima attenzione delle istituzioni per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.