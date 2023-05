Hanno 19 e 17 anni i due ragazzi fermati ieri dai Carabinieri perché ritenuti presunti responsabili della sparatoria all’esterno di un bar in piazza Cattaneo a Sant’Anastasia, nella quale è rimasta ferita una bimba di 10 anni. Il più grande si chiama Emanuele Civita ed è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Al momento delle perquisizioni domiciliari, però, il giovane è risultato assente dalla sua abitazione, per poi consegnarsi ai Carabinieri nel tardo pomeriggio.

Sant’Anastasia. Spari durante festa di bimbi, si è costituito un altro ragazzo: ha 17 anni

L’altro ragazzo, invece, si è costituito alle forze dell’ordine in serata, accompagnato dal suo avvocato. Secondo gli inquirenti, i due giovani, a bordo di uno scooter in movimento, avrebbero esploso almeno dieci colpi di arma da fuoco in piazza. Nella gelateria, come è poi emerso, era in corso una festicciola con una decina di bambini di circa 12 anni. Anche il fratellino di 6 anni della bambina ferita era nel locale al momento degli spari ed è rimasto illeso.

Le armi utilizzate, un revolver ed un mitra, sono state prima ostentate dai due con atteggiamento aggressivo e poi utilizzate mentre erano a bordo dello scooter sparando in direzione di piazza Cattaneo.

I frammenti di alcune ogive, esplose ad altezza uomo, hanno raggiunto una donna, residente a Volla, ferendola all’addome e sua figlia di appena 10 anni. Quest’ultima, ferita gravemente alla testa, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ed è tuttora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Santobono di Napoli. La mamma è ricoverata all’Ospedale Cardarelli e le sue condizioni non destano preoccupazione. Ferito lievemente il padre della piccola, una guardia giurata di 43 anni, che è stato invece colpito alla mano.

