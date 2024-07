Notte di tensione e paura a Ottaviano, dove un giovane di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine per problemi psichici, ha scavalcato il muro di cinta della caserma dei carabinieri e ha aggredito un militare.

Arrestato giovane con disturbi psichici a Ottaviano: si era introdotto nella caserma dei carabinieri aggredendo un militare

Era quasi mezzanotte quando Lorenzo Ciccomascolo, nato a Scafati il 1 febbraio 2006, si è avvicinato alla caserma della stazione dei carabinieri in evidente stato di agitazione. Dopo aver scavalcato il muro di cinta della struttura militare, il giovane ha iniziato a sradicare piante e colpire diversi oggetti nel giardino della caserma.

All’interno della caserma erano presenti un appuntato scelto dei carabinieri e un giovane carabiniere residente nella stazione. I due militari, notando l’agitazione del ragazzo dalle telecamere di sorveglianza, hanno allertato immediatamente la centrale operativa. Pochi istanti dopo, Ciccomascolo si è accasciato a terra come fosse colpito da un malore.

Preoccupati per le sue condizioni, i due carabinieri sono usciti dal posto di guardia per soccorrerlo. Tuttavia, appena si sono avvicinati, il giovane si è girato di scatto e ha sferrato un fendente colpendo l’appuntato al fianco destro. È seguita una breve ma intensa colluttazione, durante la quale i militari sono riusciti a disarmare e bloccare l’aggressore.

L’Appuntato, trasportato d’urgenza all‘ospedale di Nola, ha riportato una ferita al fianco destro che ha richiesto un punto di sutura. Fortunatamente, non è in pericolo di vita e attualmente è sotto osservazione.

Lorenzo Ciccomascolo, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio, dovrà ora rispondere delle sue azioni davanti all’Autorità giudiziaria.