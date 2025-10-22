Due uomini feriti a colpi d’arma da fuoco nel giro di poche ore. È quanto accaduto ieri sera nel comune di Quarto Flegreo, dove i Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica e la matrice dei fatti.

Spararatoria a Quarto, due uomini feriti alle gambe: indagano i Carabinieri

Il primo episodio è emerso quando i militari della tenenza di Quarto sono intervenuti all’ospedale di Pozzuoli, dove era stato trasportato un 34enne di Quarto, colpito alle gambe da alcuni proiettili. L’uomo è tuttora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quasi in contemporanea, al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Napoli, si è presentato un 40enne, anch’egli ferito da un colpo di pistola alla gamba sinistra. Dopo le cure, è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Le indagini

Gli investigatori ipotizzano che i due episodi siano collegati e che entrambi i ferimenti siano avvenuti nel territorio di Quarto. In corso gli accertamenti dei Carabinieri per chiarire se si tratti di un regolamento di conti o di un avvertimento maturato in ambienti criminali locali.