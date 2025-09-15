Notte di paura a Sant’Antimo, comune della provincia di Napoli, dove un minorenne è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa, dove il personale medico ha subito allertato la Polizia di Stato. Le condizioni del giovane non sono ancora del tutto chiare.

Sparatoria nella notte a Sant’Antimo, 18enne ferito in ospedale

Dalle prime ricostruzioni, l’agguato sarebbe avvenuto nel territorio di Sant’Antimo, ma la dinamica resta tutta da chiarire. Non è chiaro se il ragazzo fosse da solo o con altre persone al momento dell’aggressione né quale possa essere stato il movente.

Sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile e del Commissariato di Frattamaggiore, impegnati a raccogliere testimonianze, visionare eventuali filmati di videosorveglianza e risalire ai responsabili. L’obiettivo è ricostruire ogni dettaglio dell’episodio e comprendere se possa essere collegato ad altri episodi di violenza nell’area.