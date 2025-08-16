Ischia, uccide il compagno e la madre dell’ex moglie, ferisce la donna e muore dopo tentativo di suicidio

Tre vittime. È questo il tragico bilancio dell’omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio a Ischia, in via Provinciale Panza. Un 69enne ha ucciso a colpi di pistola il compagno e la madre della sua ex moglie, poi ha aperto il fuoco contro la ex coniuge, ferendola, e infine ha rivolto l’arma contro di sé, morendo poco dopo.

Ischia: uccide il compagno e la madre dell’ex moglie, poi spara alla donna e a sé stesso

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Ischia, ha esploso i colpi intorno alle 18.30. Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine, rispettivamente compagno e madre della sua ex moglie. Successivamente, il 69enne avrebbe tentato di uccidere anche la ex coniuge, una 42enne di origini ucraine, attualmente ricoverata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno in prognosi riservata.

Dopo aver sparato, l’uomo ha rivolto l’arma contro sé stesso ed ha aperto il fuoco. Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e le cause che hanno portato all’omicidio-suicidio.