Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, studente scampa a “stesa” in via Nardones

Tanta paura nella tarda serata di sabato 26 aprile 2025, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove si è verificata una sparatoria in via Nardones, importante arteria che collega piazza Trieste e Trento con il Corso Vittorio Emanuele. In quella che era una normale serata affollata di turisti e residenti, alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada, sfiorando una vera e propria tragedia.

Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, studente scampa a una “stesa” in via Nardones: paura tra i residenti

Secondo le prime ricostruzioni, uno studente presente in zona si è salvato per miracolo, trovandosi nel mezzo di quella che sembra essere stata una “stesa”, il rituale criminale fatto di spari in aria o in strada per affermare il controllo del territorio. L’episodio è stato denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha parlato di “tragedia sfiorata” e ha chiesto un immediato intervento per aumentare la sicurezza nell’area.

«Serve più sicurezza nei Quartieri Spagnoli – ha dichiarato Borrelli – dove nella tarda sera di sabato in via Nardones si è verificata una nuova stesa. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada e uno studente, presente sul posto, ha raccontato di essersi salvato per miracolo. I residenti, terrorizzati, hanno chiamato subito le forze dell’ordine». Il parlamentare ha inoltre rivolto un appello alla Prefettura di Napoli, guidata dal prefetto Michele Di Bari, chiedendo un potenziamento dei controlli e delle misure di prevenzione in una delle zone più delicate e frequentate del centro storico. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili della sparatoria.