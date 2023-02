Si torna a sparare a Napoli. Un giovane di 35 anni è stato ferito a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri, 22 febbraio. Come anticipa Fanpage.it, i fatti sarebbero avvenuti in pieno centro.

Sparatoria a Napoli, 35enne finisce in ospedale: colpito alle gamba da proiettili

La dinamica è ancora da chiarire. Ma, stando ad una prima ricostruzione, il 35enne era strada quando sarebbe stato attinto da due proiettili alla gamba, per poi presentarsi da solo all’ospedale Vecchio Pellegrini, alla Pignasecca.

Sul posto è intervenuta la Squadra mobile: i poliziotti, giunti al nosocomio napoletano, avrebbero già ascoltato il giovane. Al momento non si conoscono i motivi del ferimento. Il 35enne, tra l’altro, non sarebbe legato a contesti criminali della zona. Nelle prossime ore potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza presenti nel luogo in cui ignoti hanno aperto il fuoco contro la vittima, al fine di chiarire la vicenda e avere elementi utili per le indagini. Il 35enne non sarebbe in pericolo di vita.