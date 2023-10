Un ragazzo di 20 anni è stato colpito al torace da un proiettile in circostanza ancora da chiarire. Pertanto è stato trasportato alla clinica Villa Betania di via Argine, dove è attualmente ricoverato.

Sparatoria a Napoli: 20enne colpito al petto finisce in ospedale

Il proiettile sarebbe entrato e uscito, secondo le prime informazioni. Secondo i medici, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma pare che la sparatoria sia avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, 5 ottobre. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Giovanni a Teduccio, che stanno indagando sulla vicenda.

Il giovane ferito sarebbe italiano, ma non avrebbe la residenza a Napoli. Al pronto soccorso di Villa Betania sarebbe stato accompagnato da alcuni parenti. Non sarebbe stata, quindi, l’ambulanza del 118 a trasportarlo in ospedale, ma il trasferimento sarebbe avvenuto con mezzi propri.

Le forze dell’ordine nelle prossime ore potrebbero cercare di ascoltare i familiari della vittima per raccogliere ulteriori dettagli. Non è escluso che nelle prossime ore possano essere sequestrate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti eventualmente sul luogo del ferimento.