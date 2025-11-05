Sparatoria a Mugnano, a poche centinaia di metri dal McDonald’s della circumvallazione esterna di Villaricca. In via Luca Giordano un uomo, Giuseppe Cipressa, già noto alle forze dell’ordine, legato al clan Amato-Pagano, 64 anni, è stato raggiunto da almeno due colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua auto. La vittima ha perso il controllo della macchina e si è schiantata contro il cancello di un’abitazione privata.

Sparatoria a Mugnano alle spalle del McDonald’s: ex reggente clan Amato-Pagano in ospedale

Dopo gli spari, Cipressa è stato trasportato al pronto soccorso di Giugliano dai sanitari del 118. È in pericolo di vita: un proiettile avrebbe perforato la zona sotto l’ascella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano. I militari dell’Arma hanno avviato subito le indagini. La matrice della sparatoria sarebbe di natura criminale e si tratterebbe di un agguato. A fare fuoco due ignoti in sella uno scooter.

Chi è la vittima

Nel 2017 Giuseppe Cipressa, originario di Melito, fu arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’operazione anticamorra che portò in manette anche Ciro Mauriello, Pierino Caiazza e i fratelli Maurizio ed Elia Cancello. Un altro arresto risale al 2019, con l’accusa di traffico di stupefacenti. Ex reggente del clan Amato-Pagano, il 64enne sarebbe stato in passato un fedelissimo di Rosaria Pagano.