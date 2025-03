Sparanise, scontro frontale sull’Appia: muore una 37enne. Feriti padre e figlio

Drammatico incidente questa mattina sulla strada statale 7 via Appia a Sparanise. A perdere la vita, poco dopo le 8, una donna di 37 anni, Mariagrazia V., di Teano. Fatale un impatto frontale tra due auto, una Fiat Tipo e una Mazda.

Nello scontro sono rimasti feriti anche un padre e un figlio. Ad avere la peggio invece la 37enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma la giovane sarebbe deceduta sul colpo e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Ancora da chiarire la dinamica, sulla quale indaga la Polizia di Stato. Non si esclude che a contribuire all’incidente siano state anche le pessime condizioni meteo.

Come comunica Anas, è stata modificata la viabilità: in direzione sud, c’è la deviazione obbligatoria sulla Sp 7 e in direzione nord la deviazione a Taverna di Pignataro Maggiore. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.