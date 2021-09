Adam Ounas è una delle tante sorprese di questo nuovo Napoli. L’algerino si è messa in bella mostra, soprattutto quando è entrato in campo a gara in corsa, nelle diverse partite di Serie A, e ha inciso sul risultato. Già nel ritiro pre-campionato, Spalletti ha notato in lui qualità che mancavano in casa azzurra. Contro la Juventus, così come in Inghilterra contro il Leicester, è subentrato dalla panchina e ha seminato il panico tra i difensori avversario, facendo collezionale loro qualche cartellino di troppo.

Spalletti ha convinto Ounas a rimanere al Napoli: “Se resti ci divertiamo”

Vi è la possibilità che questa sera, contro l’Udinese, parta titolare. Essendo un jolly d’attacco, può essere impiego a sinistra, a destra e dietro la punta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti avrebbe convinto Ounas a restare a Napoli ad agosto, dopo i corteggiamenti di Atalanta, Milan e Olympique Marsiglia: “Decidi tu Adam, ovviamente, ma se resti ci divertiremo”.