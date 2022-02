Blitz anti-droga in provincia di Napoli. Dall’alba di stamane nel Comune di Castello di Cisterna è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato.

Spaccio di droga fuori le scuole, blitz della Polizia nelle Case della 219

Gli agenti stanno eseguendo in queste ore arresti nei confronti di numerosi soggetti indagati, a vario titolo, per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito in prossimità di istituti scolastici.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno rivelato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio nei caseggiati popolari del comune cisternese, le cosiddette “Case della 219”. Nell’operazione sono tuttora impiegati numerosi reparti della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Volo e Unità Cinofile antidroga.

Controlli a Napoli

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Pochi giorni fa, a Napoli, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Polizia Locale Unità “San Lorenzo”, hanno denunciato 4 uomini per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché sorpresi a vendere in strada numerose paia di scarpe, borse e accessori vari contraffatti di note griffe che sono stati sequestrati insieme con i banchetti utilizzati per la vendita.

Inoltre, ad uno di essi, un 34enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato e il decreto di espulsione emesso dal Prefetto.