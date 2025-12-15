Spaccio a Mondragone mentre è ai domiciliari: lancia borsello pieno di droga oltre il muro, arrestato 24enne

Spaccio di droga mentre è ai domiciliari, 24enne arrestato dai Carabinieri. Un nuovo intervento mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato nella serata di ieri, 14 dicembre, dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi straordinari di controllo del territorio e contrasto ai reati. L’operazione si è svolta nella zona di Pescopagano, area già monitorata dalle forze dell’ordine per attività legate allo spaccio di droga.

Il tentativo di fuga e il borsello lanciato

Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno notato un 24enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che si trovava all’esterno della propria abitazione. Alla vista della pattuglia, il giovane ha assunto un atteggiamento sospetto, rientrando frettolosamente in casa e tentando di disfarsi di un borsello, lanciandolo oltre il muro di cinta. Il gesto non è sfuggito ai carabinieri, che hanno recuperato immediatamente l’oggetto.

All’interno del borsello sono stati rinvenuti sei involucri di cocaina per un peso complessivo di 110 grammi, 19 pezzi di hashish per 30 grammi, un bilancino elettronico di precisione, due smartphone con SIM card e 950 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il materiale è stato posto sotto sequestro.

Arresto in flagranza

Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, prontamente informata dell’operazione.