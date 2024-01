GIUGLIANO. In vista del consiglio comunale di domani a Giugliano dove arriverà la delibera di carattere urbanistico, legata poi a una eventuale successiva approvazione dei Pua, piani urbanistici attuativi, emergono frizioni soprattutto in maggioranza. La spaccatura più evidente è quella nel Movimento 5 stelle dove ci sono due gruppi, da un lato D’Agostino, Palma e Ricciardiello, dall’altro Pezzella e Pennacchio.

In queste ore si susseguono incontri, trattative e discussioni in vista della seduta di domani. Il senatore Nave, che in questi ultimi giorni si è esposto sulla vicenda, parla di “punti di vista differenti”. Intanto rumors parlavano anche di possibili espulsioni del consigliere Pezzella che è quello contrario alla delibera ma Nave smentisce.