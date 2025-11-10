Sottosegretaria Bergamotto nella zona Asi di Giugliano: “Sostenere imprese con incentivi e decontribuzioni”

Proseguono gli incontri in vista delle elezioni regionali in Campania. questa mattina nella zona Asi di Giugliano è ritornata la sottosegretaria al Ministero per le imprese ed il made in Italy Fausta Bergamotto.

L’esponente del governo Meloni, accompagnata dai candidati al consiglio regionale con Fratelli d’Italia Emanuele Bifaro e Ira Fele e con il deputato Michele Schiano, ha incontrato imprenditori e operai nella azienda Carafa. La Bergamotto ha sottolineato l’importanza della Zes e delle politiche incentivanti per le imprese, soprattutto per la crescita del lavoro qui in Campania.

“L’occupazione è ai massimi storici e dobbiamo continuare a sostenere le imprese con incentivi e decontribuzioni, attirando anche investimenti dall’esterno. Per crescere ancora di più, abbiamo bisogno anche del sostegno della Regione”, ha dichiarato la sottosegretaria.