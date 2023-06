Carro attrezzi in azione a Giugliano. Sono in corso in questi minuti le operazioni di rimozione forzata della auto in sosta nel piazzale della chiesa dell’Annunziata. L’area, dove vige il divieto di sosta, era stata presa d’assalto dagli automobilisti nelle ultime settimane.

Sosta selvaggia a Giugliano, carro attrezzi in azione in piazza Annunziata

Dopo le denunce sui social del consigliere comunale Francesco Iovinella e un servizio mandato in onda dall’emittente Teleclubitalia pochi giorni fa che evidenziava di fatto diversi problemi legati alla circolazione, nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 giugno, gli automezzi attrezzati per la rimozione dei veicoli stanno portando via le auto parcheggiate in piazza.

Pugno duro dunque contro chi intralcia la viabilità rendendola meno scorrevole e chi parcheggia in ogni angolo selvaggiamente creando solo ostacoli e disinteressandosi dei divieti. A supportare le operazioni di rimozione anche gli agenti della Polizia Municipale del comune di Giugliano.