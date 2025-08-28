Sorteggi Champions League 2025/26, il Napoli sfiderà il Chelsea e il Manchester City

Sorteggi Champions League 2025/26 a Montecarlo. Anche quest’anno si conferma il formato a girone unico a 36 squadre: tutte le squadre affronteranno otto partite tra settembre e gennaio, puntando alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Chi si piazzerà dal nono al ventiquattresimo posto dovrà invece affrontare i playoff per continuare il cammino europeo.

Sorteggi Champions League 2025/26, il Napoli sfiderà

Per la Serie A sono presenti quattro rappresentanti: Inter, in prima fascia, Juventus e Atalanta in seconda fascia e Napoli in terza fascia. Per il Napoli presente Edoardo De Laurentiis. All’esito del sorteggio, il Napoli sfiderà il Chelsea e il Manchester City. Poi Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, Psv, Quarabag e Copenaghen.

Le avversarie dell’Inter