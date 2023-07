Non vendeva fette di cocco e neanche braccialetti. Bensì droga. Si aggirava in costume tra gli ombrelloni e offriva la sua merce illegale. E’ la nuova frontiera “balneare” dello spaccio. A Meta di Sorrento è stato arrestato un giovane di 21 anni.

Sorrento, spaccia droga in costume: arrestato pusher “ambulante”

I militari dell’Arma della compagnia di Sorrento, per stanare il giovane pusher, si sono mimetizzati tra i bagnanti: “armati” di costume da bagno e teli, i carabinieri si sono così posizionati sotto gli ombrelloni, in attesa del passaggio del pusher. E così lo hanno colto sul fatto.

Il 21enne si aggirava tra lettini e sdraio ed è stato fermato: perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi pronte da vendere, nonché di 160 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Da lì è scattata la perquisizione domiciliare: in casa del 21enne i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altri due grammi di marijuana. Il giovane è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ed è ora in attesa di giudizio.