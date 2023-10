Con la sosta per la Serie A e Serie B l’attenzione è tutta focalizzata sulla serie C. Con 10 partite che si disputeranno nel corso dei 3 giorni, con tante belle partite pronte a farci divertire. Giugliano in cerca di continuità, Juve Stabia che ospita il Catania. Poi Derby tra Casertana e Avellino.

Giugliano alla ricerca della terza vittoria consecutiva

Dopo i successi con Benevento in coppa e Taranto in campionato, il Giugliano con l’arrivo di mister Bertotto sembra aver cambiato marcia. A Messina i tigrotti proveranno a non commettere gli errori del passato e ad approfittare di ogni minimo errore per portar via un risultato positivo. Ma anche dare continuità e soprattutto una sterzata alla classifica, dopo un avvio di campionato piuttosto turbolento.

La Juve Stabia ospita il Catania

Gara divertente, quella che apre l’ottava giornata in programma sabato alle 14. Un bel banco di prova per la sorprendente capolista che ospita un Catania ancora imbattuto in trasferta. Gara aperta ad ogni tipo di scenario con le vespe pronte a tutto per tenere salda la testa della classifica.

Benevento prova di forza con il Picerno

Partita piuttosto insidiosa per il Benevento che vuole mostrare tutte le proprie ambizioni, Non da sottovalutare il Picerno che staziona nei quartieri alti e che in tre trasferte ha conseguito due vittorie.

Casertana-Avellino derby ad alta tensione

È il derby per eccellenza, quello più sentito e atteso dalle due tifoserie con le due squadre pronte a a battagliare per 90′ minuti. In classifica due punti dividono le due squadre con la Casertana alla ricerca della vittoria per rilanciarsi e scavalcare proprio i biancoverdi. Avellino che invece cercherà di strappare un risultato utile per restare agganciati alla zona Play Off.

Sorrento in trasferta a Francavilla, Turris a Potenza

Al “Nuovaarreda Arena” si affrontano due squadre con obiettivi diversi. Play off per i padroni di casa, salvezza per gli ospiti. Due squadre reduci da due importanti vittorie e che vorranno confermare il buon momento che stanno attraversando. Gara tutta da decifrare, con i padroni di casa leggermente favoriti.

Turris impegnata infine nel posticipo del lunedì con le due squadre in cerca di riscatto dopo le cocenti sconfitte subite nell’ultimo turno. Due sconfitte che hanno portato all’esonero di Colombo e a rischio la panchina di Caneo. Corallini che proveranno ad interrompere il trend negativo, che dura da tre giornate, alla ricerca di una vittoria che potrebbe nuovamente rilanciarli in classifica.