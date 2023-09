Non accetta fine relazione, vessa e violenta la fidanzatina. Ha solo 17 anni il ragazzo finito questa mattina in manette su esecuzione di una misura emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli. Teatro della vicenda è la penisola sorrentina.

Orrore in provincia di Napoli, non accetta fine della relazione: 17enne violenta la fidanzatina

Il ragazzo è gravemente indiziato in ordine a gravissimi episodi di atti persecutori, violenza sessuale e rapina.

Gli eventi risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023, allorché l’indagato, non accettando la fine della relazione sentimentale con la fidanzata, avrebbe costretto la minore a subire atti di violenza, con minacce gravi rivolte anche a prossimi congiunti e costringendola di fatto a vivere in un perdurante stato di ansia e sotto minaccia costante di morte. Un incubo per la giovanissima e la sua familiare.

I militari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, hanno espletato accurate indagini che hanno consentito di raccogliere il grave quadro indiziario a carico del ragazzo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso l’istituto penale per i minorenni di Nisida.