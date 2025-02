Sorpresi a rubare due viaggiatrici sull’intercity Napoli-Roma: arrestati 21enne e una 16enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne di origine marocchina e una 16enne napoletana per rapina impropria aggravata, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’operazione si è svolta nell’ambito dei controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario e nelle aree limitrofe.

Sorpresi a rubare due viaggiatrici nell’intercity Napoli-Roma: arrestati 21enne e una 16enne

Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania sono intervenuti nella stazione di Napoli Centrale dopo una segnalazione del capotreno di un Intercity proveniente da Roma Termini. Il ferroviere aveva riferito della presenza di due persone sospettate di aver commesso un furto ai danni di due viaggiatrici. All’arrivo della Polizia, i due giovani hanno tentato la fuga e si sono scagliati contro gli agenti, ma sono stati rapidamente bloccati. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di uno zaino e di due telefoni cellulari, risultati poi appartenenti alle vittime del furto.

Le due viaggiatrici avevano scoperto il furto al loro risveglio, poco prima di arrivare a Napoli Centrale. Alcuni passeggeri hanno indicato loro i presunti responsabili, che si trovavano in una carrozza adiacente. Quando le vittime hanno cercato di recuperare i loro beni, sono state aggredite dai due giovani, scatenando il panico a bordo del treno. Per la paura, le donne hanno azionato il freno d’emergenza, facendo arrestare il convoglio e allertando il capotreno. Al termine delle procedure di rito, il 21enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale, mentre la minore è stata trasferita presso l’Istituto penale per minorenni di Nisida.