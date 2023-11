Nella recente puntata del Castello delle Cerimonie, trasmessa su Real Time ieri sera, Lidia De Maio si è rivelata indiscussa protagonista con la sua festa di compleanno presso il suggestivo Castello di Matteo e donna Imma Polese.

“Sono la sosia di Sabrina Ferilli”, Lidia De Maio protagonista a “Il Castello delle Cerimonie”

Lidia, celebre showgirl e soubrette nel mondo del jet set napoletano, ha catturato l’attenzione del pubblico affermando di essere la sosia di Sabrina Ferilli, creando così un’atmosfera di curiosità e simpatia.

L’evento è stato caratterizzato da dettagli di grande stile, tra cui l’arrivo in elicottero e una sontuosa sfilata sul red carpet, il tutto immerso in un’atmosfera di festa con un tema “total white” per gli ospiti.

La colonna sonora della serata è stata fornita da Lidia stessa con la sua canzone “Miss Over”. L’apice emotivo della serata è stato segnato dalla sorpresa orchestrata dal marito di Lidia, Mario Guida.

Quest’ultimo ha segretamente organizzato il ritorno a sorpresa del loro figlio, che risiede da anni a Londra e aveva inizialmente negato la sua partecipazione alla cerimonia.

La lista degli ospiti vip ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più esclusiva, con la presenza di personaggi come Marco Zappulla, figlio di Carmelo Zappulla, e Cinzia Oscar, la storica cantante napoletana.