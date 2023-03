Il cadavere di una donna è stato ritrovato verso le ore 18 a Somma Vesuviana in località Santa Maria a Castello. I carabinieri hanno rinvenuto il corpo di una ragazza che verosimilmente si sarebbe lanciata nel vuoto per perdere la vita sul colpo. “Da un primo accertamento pare che si tratti della ragazza scomparsa”: è quanto riferiscono i militari dell’arma giunti sul posto per i primi rilievi del caso.

Somma Vesuviana, ritrovato un cadavere: “Potrebbe essere Diana”

Si tratterebbe dunque di Diana Biondi, 27enne del posto scomparsa da 3 giorni. La ragazza, secondo quanto ricostruito dai familiari, era uscita di casa per andare all’università a Napoli, ma in serata non è tornata a casa e da allora risulta irrintracciabile.

Il corpo della ragazza sarebbe stato avvistato da alcuni passanti che, credendo fosse un manichino, dopo pochi minuti hanno allarmato i militari dell’arma che, giunti sul posto hanno constato il decesso della donna. La 27enne pare si sia lanciata dalla ringhiera di un ex ristorante in disuso.