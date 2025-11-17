Ancora sangue e paura in provincia di Napoli. Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti nel parco San Sossio per due feriti.

Somma Vesuviana, padre e figlio accoltellati da sconosciuto al parco

Le vittime sono padre e figlio di 45 e 26 anni, colpiti da una persona non meglio identificata armata di coltello. Il primo è stato portato all’ospedale del Mare di Ponticelli ed è stato poi dimesso. Il più giovane è al Cardarelli ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire dinamica, matrice e luogo dei fatti.