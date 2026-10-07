Una visita guidata con costumi romani negli scavi di Villa Augustea, a Somma Vesuviana, per un viaggio nel tempo. Lo scorso 3 ottobre, la Compagnia Teatrale “Gli Improvvisati”, con testi e regia di Francesco Mosca, ha interpretato personaggi dell’antichità per ridare vita ai luoghi della storia tramite il teatro.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la missione archeologica giapponese, la Pro Loco Somma Vesuviana e l’associazione Vesuviani, insieme alla compagnia teatrale e ai tanti volontari

Somma Vesuviana, la storia torna a vivere a Villa Augustea

Grande apprezzamento da parte del pubblico per l’evento, come testimoniato dai numeri. Infatti sono state oltre 500 le persone che hanno partecipato, con visitatori disposti ad attendere anche diverso tempo in coda pur di assistere all’esperienza.

Quanto alla cornice di Villa Augustea non è soltanto un sito archeologico: è una storia di ricerca lunga quasi un secolo. Dai primi scavi del 1929 alla missione archeologica giapponese avviata nei primi anni Duemila, fino alle più recenti scoperte, che hanno rivelato la presenza di due distinti edifici antichi sepolti dalle eruzioni del Vesuvio. Un patrimonio di enorme interesse archeologico, storico e geologico, sul quale continuano a concentrarsi studi e nuove ipotesi.