È morta Vasyl’yeva Olena Georgiyivna, 65enne di origini ucraine, picchiata e aggredita con ferocia dal marito, un uomo di 70 anni, arrestato ad agosto scorso con l’accusa di tentato omicidio dai Carabinieri di Castello di Cisterna.

Somma Vesuviana, morta dopo due mesi 65enne colpita alla testa dal marito con una mazzuola

I fatti risalgono a due mesi fa, ma la donna è deceduta solo oggi, dopo un lungo ricovero al Camaldoli Hospital di Napoli. Secondo le indagini della Procura di Nola, l’aggressione avvenne al termine di una lite per futili motivi: l’uomo colpì la moglie alla testa con una mazzuola da carpentiere. Ricoverata in gravissime condizioni, la donna non ce l’ha fatta, lasciando sotto shock la comunità di Somma Vesuviana.

L’indagine, nacque da una segnalazione dello stesso indagato per una presunta rapina domestica, che permise di raccoglie gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti: inizialmente l’uomo aveva negato, poi successivamente aveva ammesso le proprie responsabilità. L’arma del delitto fu ritrovata occultata in un deposito attrezzi.