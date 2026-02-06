Solidarietà e sport, al CTO nasce “Impronte sull’Acqua”: il Rotary al fianco dei ragazzi con autismo

“Con il contributo del Rotary Club Campana Napoli si potrà finanziare il progetto “Impronte sull’acqua” in collaborazione con l’azienda ospedaliera specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO che metterà a disposizione la rinnovata piscina per dar vita al progetto di nuoto e inclusione che coinvolgerà ragazzi con autismo e malattie rare”. È felice nel raccontare questo traguardo Anna Pisani, presidente dell’associazione Dare che raggruppa tantissime famiglie caregiver di persone con diverse abilità.

Il Rotary Club Campania Napoli, infatti, sostiene il progetto “Impronte sull’Acqua” che valorizza le proprietà terapeutiche dell’ambiente acquatico per promuovere il benessere psicofisico, la coordinazione motoria, la gestione emotiva e l’inclusione sociale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico. “Daremo vita a una cena di beneficenza, che si svolgerà il 9 Febbraio, per dare l’opportunità all’associazione di avviare il progetto”, spiega Giuseppe De Stefano, referente dell’iniziativa e membro del Rotary Club Campania. “La nostra missione è proprio quella di abbattere di disuguaglianze in un mondo che predilige la prestazione e penalizza la lentezza, la possibilità di arrivare al traguardo con modi diversi”, continua. La piscina del CTO di Napoli, grazie alla collaborazione di operatori altamente qualificati e alla solida rete istituzionale costruita dall’associazione Dare, costituisce il luogo ideale per lo svolgimento di un intervento strutturato, replicabile e sostenibile nel tempo. La “Notte dei desideri” – così è stata ribattezzata la cena di beneficenza dal Rotary club Campania-Napoli – è alla sua ottava edizione: si svolgerà al Casale dei Baroni. Dietro ai fornelli ci saranno chef stellati e d’eccezione: Simone De Stefano, Mario Affinita, Francesco Nunziata, Domenico Iavarone e Giuseppe Mascolo. Il ricavato della serata al netto delle spese sarà devoluto all’associazione Dare per portare avanti “Impronte sull’Acqua”. Saranno distribuite anche le shopping bag SonoSalvo, marchio derivato da alcuni disegni di un bambino autistico, Salvo Magi, prodotte in una cooperativa che ha sede in un bene confiscato alla camorra a Casal di Principe de “La Forza del Silenzio”.

“Attraverso questa iniziativa, il Rotary Club Campania Napoli riafferma la propria vocazione al servizio e alla responsabilità sociale, favorendo la sinergia tra istituzioni, terzo settore e professionisti, con l’obiettivo di tradurre i valori della solidarietà in azioni concrete e misurabili. Il progetto rappresenta un modello virtuoso di collaborazione e inclusione, capace di generare un impatto positivo duraturo sul territorio. “Uniti per fare del Bene” è il concetto fondante del Rotary in cui si rispecchia a pieno il progetto, queste le parole del Presidente del RC Campania-Napoli Vittorio Tagliafierro. Il progetto sarà finanziato anche grazie ad alcuni sponsor, che ci sono vicini.

Comunicato stampa