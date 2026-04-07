Solidarietà e cultura, serata di beneficenza per la Fondazione Santobono Pausillipon

Grande successo per la serata, alla discoteca Forma, dove musica e solidarietà si sono incontrate, grazie anche alla collagorazione di AUtoscala, in “La Gioia”, evento benefico a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon.
Durante la serata è stato anche prestato il nuovo libro edito da Graus Edizioni di Savario Ferrara, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione.
Un momento intenso, non solo di intrattenimento, ma di vera condivisione, per sostenere i piccoli pazienti e le loro famiglie.