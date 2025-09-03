Social card, pronto l’elenco ufficiale: Napoli guida classifica. Giugliano al 7° posto batte Genova

È pronto l’elenco ufficiale delle 1.157.179 “Carta Dedicata a Te” che saranno operative nel 2025. La misura, pensata per sostenere le famiglie con minori risorse, conferma un trend già emerso lo scorso anno: il Sud concentra la maggior parte delle assegnazioni.
Social card 2025, Napoli ancora prima
Come nel 2024, è Napoli a guidare la classifica: nel capoluogo campano verranno attivate 27.990 carte, il numero più alto a livello nazionale (anche se in calo rispetto alle 32.694 dello scorso anno). Subito dopo troviamo Roma, con 26.997 card (erano 31.058 nel 2024), seguita da Palermo con 17.867 (contro 21.346 l’anno precedente). Sorprende il dato di Milano, che pur essendo il secondo comune d’Italia per popolazione, riceverà 13.455 carte, meno della metà rispetto a Napoli.
Giugliano supera Genova
Un altro dato significativo riguarda Giugliano in Campania (6.073 carte), che supera Genova (5.517) per numero di card assegnate, confermando il peso del Mezzogiorno in questa misura di sostegno. Giugliano è il primo comune non capoluogo a figurare nella classifica degli assegnatari del sussidio sociale.
Sud protagonista
Nella top 15 delle città con più carte assegnate, 10 si trovano a Sud, a riprova delle maggiori necessità socio-economiche in quell’area del Paese.
-
Napoli – 27.990 carte (32.694 nel 2024)
-
Roma – 26.997 carte (31.058 nel 2024)
-
Palermo – 17.867 carte (21.346 nel 2024)
-
Milano – 13.455 carte (15.313 nel 2024)
-
Catania – 10.385 carte (12.271 nel 2024)
-
Torino – 8.350 carte (9.553 nel 2024)
-
Giugliano in Campania – 6.073 carte (7.010 nel 2024)
-
Genova – 5.517 carte (6.327 nel 2024)
-
Messina – 5.516 carte (6.757 nel 2024)
-
Taranto – 4.686 carte (5.677 nel 2024)
-
Reggio Calabria – 4.431 carte (5.592 nel 2024)
-
Andria – 4.288 carte (5.037 nel 2024)
-
Foggia – 4.020 carte (4.849 nel 2024)
-
Barletta – 3.919 carte (4.238 nel 2024)
-
Bologna – 3.826 carte (4.388 nel 2024)