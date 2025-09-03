Social card, pronto l’elenco ufficiale: Napoli guida classifica. Giugliano al 7° posto batte Genova

È pronto l’elenco ufficiale delle 1.157.179 “Carta Dedicata a Te” che saranno operative nel 2025. La misura, pensata per sostenere le famiglie con minori risorse, conferma un trend già emerso lo scorso anno: il Sud concentra la maggior parte delle assegnazioni.

Social card 2025, Napoli ancora prima

Come nel 2024, è Napoli a guidare la classifica: nel capoluogo campano verranno attivate 27.990 carte, il numero più alto a livello nazionale (anche se in calo rispetto alle 32.694 dello scorso anno). Subito dopo troviamo Roma, con 26.997 card (erano 31.058 nel 2024), seguita da Palermo con 17.867 (contro 21.346 l’anno precedente). Sorprende il dato di Milano, che pur essendo il secondo comune d’Italia per popolazione, riceverà 13.455 carte, meno della metà rispetto a Napoli.

Giugliano supera Genova

Un altro dato significativo riguarda Giugliano in Campania (6.073 carte), che supera Genova (5.517) per numero di card assegnate, confermando il peso del Mezzogiorno in questa misura di sostegno. Giugliano è il primo comune non capoluogo a figurare nella classifica degli assegnatari del sussidio sociale.

Sud protagonista

Nella top 15 delle città con più carte assegnate, 10 si trovano a Sud, a riprova delle maggiori necessità socio-economiche in quell’area del Paese.