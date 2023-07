Un uomo di 47 anni è stato ucciso nella notte appena trascorsa sul lungomare di Nettuno, in provincia di Roma. La vittima, di origini napoletane, è stata investita da una Smart mentre era a bordo della sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Anzio e il personale del 118.

Smart tampona bici nella notte, 47enne di Napoli muore sul colpo

Secondo quanto ricostruito il quarantasettenne stava pedalando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, l’auto l’ha tamponato nella parte posteriore. Ad avere la peggio è stato il ciclista, che è dopo l’urto è finito sull’asfalto. L’uomo è morto sul colpo.

Alla guida della Smart c’era un ragazzo di diciott’anni, che si è fermato a prestare soccorso al ciclista. Insieme a lui viaggiava un coetaneo. Il conducente dell’auto è stato trasporto presso l’ospedale di Anzio per accertamenti e come da prassi sottoposto ai test di alcol e droga, i cui esiti sono attesi. La salma trasportata a Tor Vergata e i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, a disposizione della Procura della Repubblica di Velletri che prosegue nelle indagini.