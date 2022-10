Smantellato traffico di droga nel Casertano: 14 misure cautelari

Smantellato traffico di droga tra Sessa Aurunca e Mondragone, nel Casertano. L’operazione, coordinata dalla Dda di Napoli, è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca nelle province di Caserta, Napoli, Alessandria e Varese.

Quattordici le misure cautelari eseguite: otto persone sono finite in carcere, quattro agli arresti domiciliari e due sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a

delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo di una complessa ed intensa attività investigativa, iniziata nel dicembre 2018 dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Sessa Aurunca.

Le investigazioni hanno consentito di disarticolare un’associazione dedita al narcotraffico operante prevalentemente nei territori dei comuni di Sessa Aurunca e Mondragone, di individuarne i vertici e definirne compiti e funzioni.

Il sodalizio era caratterizzato da una complessa organizzazione favorita dall’utilizzo di micro-telefoni dedicati, di utenze fittiziamente intestate ad extracomunitari, di veicoli di una società di noleggio gestita per conto dell’organizzazione e da abitazioni predisposte per il confezionamento dello stupefacente da immettere in commercio.

Gli inquirenti hanno accertato come i vertici dell’associazione, con violenze e minacce, hanno costretto alcuni assuntori ad acquistare lo stupefacente esclusivamente da loro. Infine, sono stati eseguiti numerosi riscontri, arresti in flagranza, denunce in stato di libertà di accoliti e documentati oltre duemila episodi di spaccio al dettaglio, identificati assuntori segnalati all’Autorità amministrativa e sequestrate oltre cinquecento dosi di stupefacente del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana nonché danaro provento dell’illecita attività.