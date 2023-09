Nel giorno contro la violenza avviene l’ennesima aggressione ai danni del personale medico-sanitario. L’ultima, in ordine cronologico, si è verificata nella giornata di ieri, 28 settembre, a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli.

Sit-in a Napoli contro violenza negli ospedali: picchiato selvaggiamente un infermiere

Come ha denunciato l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, mentre i medici e gli operatori dell’emergenza di Napoli stavano protestando contro le aggressioni al personale sanitario, un infermiere del 118 è stato picchiato selvaggiamente da un uomo.

“Una vergogna assoluta. Vogliamo che l’aggressore venga preso e punito severamente. All’infermiere aggredito va tutta la nostra solidarietà”, commenta il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Da anni è in corso un vero e proprio attacco al personale sanitario che qui è al limite della sopportazione. In questo continuo clima di tensioni non è possibile lavorare. Ora chiediamo provvedimenti e la repressione di queste violenze”, aggiunge Borrelli.